Ghezzal şubat ayında döner

Rachid Ghezzal'ın şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini belirten Şenol Güneş, "Ameliyatı iyi geçti, şu anda iyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de o. Ghezzal, burada bizimle iki çalışma, iki tedavi şeklinde geçiyor. Burada daha iyi çalışır ve tedavisi olur diye düşünüyoruz" dedi.
Rachid Ghezzal'ın şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini belirten Şenol Güneş, "Ameliyatı iyi geçti, şu anda iyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de o. Ghezzal, burada bizimle iki çalışma, iki tedavi şeklinde geçiyor. Burada daha iyi çalışır ve tedavisi olur diye düşünüyoruz" dedi.