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Ghezzal şubat ayında döner

Rachid Ghezzal'ın şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini belirten Şenol Güneş, "Ameliyatı iyi geçti, şu anda iyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de o. Ghezzal, burada bizimle iki çalışma, iki tedavi şeklinde geçiyor. Burada daha iyi çalışır ve tedavisi olur diye düşünüyoruz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Ghezzal şubat ayında döner
Rachid Ghezzal'ın şubat ayında takıma dönmesini beklediklerini belirten Şenol Güneş, "Ameliyatı iyi geçti, şu anda iyi de çalışıyor. Buraya gelme sebebi de o. Ghezzal, burada bizimle iki çalışma, iki tedavi şeklinde geçiyor. Burada daha iyi çalışır ve tedavisi olur diye düşünüyoruz" dedi.
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