Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Charleroi maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Beşiktaş ile Charleroi hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CHARLEROI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Charleroi maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 19:00'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.