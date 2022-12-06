Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal özel programla çalıştı

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, sabah idmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman iki bölümden oluştu ve 1.5 saat sürdü. 30 dakika salonda çalışan futbolcular, sonrasında sahaya geçerek taktik ağırlıklı programın yer aldığı pas ve hücum organizasyonları çalıştı. Birkaç farklı sistemde çift kale maç yaptıran teknik direktör Güneş; ön alan baskısı, ani hücum ve kontrollü oyun varyasyonlarını denedi.



Takımla birlikte Antalya'ya gelen Ghezzal kendisine verilen özel programı uygularken; Josef De Souza salonda, Umut Meraş ise sahada bireysel çalıştı. N'Koudou, Atiba, Weghorst ve Saiss, Dünya Kupası'nda oynadıkları için takıma geç katılacak.



Siyah-beyazlılar, Antalya'daki hazırlıklarına 16.00'da yapacağı idmanla devam edecek.