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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Beşiktaş şampiyonluk parolasıyla girdiği yeni sezonda yapılacak takviyelerle yeniden iddialı konuma gelmek istiyor. Bu anlamda Beşiktaş'ın takıma yapacağı transferler de büyük merak konusu geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in ise transferde öncelik verdiği mevkiler gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Takımın başına geçmesinin ardından eksikleri hemen tespit eden teknik direktör Şenol Güneş, ara transfer için sol bek ve orta sahayı işaret etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapılırken tecrübeli çalıştırıcı; sol bek, stoper, orta saha ve kanat gerekliliğini anlattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Ancak mali durum nedeniyle aciliyeti iki bölgeye indiren deneyimli teknik adam, Masuaku'nun defansif katkısının zayıflığının takım savunmasını da etkilediğine vurgu yaptı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Yönetimin özellikle orta sahaya takviye için Almanya'da çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Beşiktaş'ta yaşanan transfer gelişmeleri tarafatrlar tarafından da merakla takip edilmekte.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Siyah beyazlılar yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Fakat ligin geri kalanında takım istenilen başarıyı ortaya koyamadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Yeni sezona Valerien Ismael yönetiminde başlayan Beşiktaş başarısız sonuçların ardından hoca değişikliğine gitti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Takımın başına ise yeniden Şenol Güneş getirildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Şenol Güneş yönetiminde ise yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Siyah beyazlılarda defansif anlamdaki sorunlar gün yüzüne çıkarken tecrübeli teknik adam da bu anlamda transferlere işaret etti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Şenol Güneş 4 takviye istedi! Acil sol bek ve orta saha

Beşiktaş takıma katılacak takviyelerle beraber yeniden şampiyonluk yolunda iddialı hale gelmek istiyor.

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