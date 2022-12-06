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Beşiktaş hazırlık kampında günün ikinci antrenmanını tamamladı

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, FIFA 2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada Antalya'da hazırlıklarına son hız devam ediyor. Siyah beyazlılar son olarak hazırlık kampında günü çift idmanla bitirdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 18:14
Beşiktaş hazırlık kampında günün ikinci antrenmanını tamamladı

Dünya Kupası arasında Antalya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş, günü çift idmanla tamamladı. Saat 16:00'da başlayan idman 1.5 saat sürerken, taktik ve bireysel programlar uygulandı. Takım toplantısıyla başlayan antrenman, kondisyon hareketleri ile devam etti. Yaklaşık 20 dakika süren 5'e 2 oyunundan sonra taktik bölüme geçen teknik direktör Şenol Güneş, futbolcuları iki ayrı takım halinde çift kalelerde çalıştırdı.

Önce bire bir, ardından ikiye iki antrenmanı yapan futbolcular çift kalede yapılan maçla günün ikinci antrenmanını tamamladı. Çift kale maçın berabere bitmesiyle penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonunda Cenk'in takımı galip gelirken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Bire bir çalışmada Gedson ile eşleştiği sırada yere düşen Oğuzhan Akgün, omzundan sakatlık geçirerek idmanı yarıda bıraktı. Tedavi süreçleri devam eden Ghezzal, Josef ve Umut antrenmanda yer almadı. Beşiktaş, Antalya kampına yarın yapacağı çift idman ile devam edecek.

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