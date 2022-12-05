Amerika'da geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme sürecine girip sahalara dönüşünü iple çeken Rachid Ghezzal taraftarlara mesaj yolladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Cezayirli yıldız, sezonun kalanında siyah beyazlı futbolseverlerin beklentilerine karşılık vereceğini belirtip "Bu sezon yeterince birlikte olamadık. Şanssızlıklar biraz can sıkıcı oldu. Tedavim sürüyor ve futbol oynamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Sezonun ikinci yarısında bambaşka bir Beşiktaş olacağını iddia eden Ghezzal, "Yeni hocamızla sistemimiz oturmuş olacak. Ben de elimden geleni yapıp açığı kapatacağım. Güzel günler göreceğiz" dedi.