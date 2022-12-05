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Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların tecrübeli stoperi ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yer alan Saiss'e dair, Şenol Güneş temkinli yaklaşıyor. Şenol Güneş, Saiss'in performansını yakından takip ederken, o konuya yıldız oyuncunun sağlığına önem veriyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 09:33
Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Beşiktaş sezon başında, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss'i kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Saiss, başarılı performansıyla Valerien Ismael'in sakatlığı olmaması halinde banko oyuncusu olmuştu.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından da Saiss, takımı için önemli bir konumda yer aldı.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Bununla beraber yıldız isim, 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Yıldız futbolcu, Fas Milli Takımı'nın turnuvadaki vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Bununla beraber Saiss, göz kamaştıran performansıyla alkış aldı.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Aynı zamanda Fas Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını da koluna taktı.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan, Saiss'i Beşiktaş teknik heyetinin yakından takip ettiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olunduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor
Saiss'in, Beşiktaş için önemli çok büyük.
Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Savunmanın en tecrübeli ismi olan yıldız futbolcuya Şenol Güneş, çok güveniyor.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Dünya Kupası sonrası Şenol Güneş, Saiss'i savunmanın bel kemiği yapacak.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

SAKATLIK KORKUSU
Şenol Güneş'in Saiss'e dair tedirgin olduğu sadece 1 konu var.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Sakatlık olması halinde, Dünya Kupası sonrası nasıl bir yol izleneceği belli değil.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

"SAKATLIK OLMADAN DÖNMELİ"
Şenol Güneş'in yakın çevresine, Saiss'in sakatlık olmadan takıma dönmesine büyük önem verdiği ifade edildi.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Beşiktaş'ın kurt hocası, Saiss'in olası bir sakatlık yaşaması halinde, takım direncinin düşeceğini vurguluyor.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Öte yandan Saiss'in de, Beşiktaş kanadıyla sürekli irtibatta olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Salı günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 18.00.

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