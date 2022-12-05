Beşiktaş'ta gündem Saiss! Şenol Güneş izliyor

Beşiktaş sezon başında, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss'i kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş sezon başında, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'ta forma giyen Saiss'i kadrosuna katmıştı.
Saiss, başarılı performansıyla Valerien Ismael'in sakatlığı olmaması halinde banko oyuncusu olmuştu.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından da Saiss, takımı için önemli bir konumda yer aldı.
Bununla beraber yıldız isim, 2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile sahada yer aldı.
BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Yıldız futbolcu, Fas Milli Takımı'nın turnuvadaki vazgeçilmezi oldu.
Bununla beraber Saiss, göz kamaştıran performansıyla alkış aldı.
Aynı zamanda Fas Milli Takımı'nın kaptanlık pazubandını da koluna taktı.
BEŞİKTAŞ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Öte yandan, Saiss'i Beşiktaş teknik heyetinin yakından takip ettiği kaydedildi.
Yıldız oyuncuyla sürekli iletişim halinde olunduğu ifade edildi.
Savunmanın en tecrübeli ismi olan yıldız futbolcuya Şenol Güneş, çok güveniyor.
Dünya Kupası sonrası Şenol Güneş, Saiss'i savunmanın bel kemiği yapacak.
SAKATLIK KORKUSU
Şenol Güneş'in Saiss'e dair tedirgin olduğu sadece 1 konu var.
Sakatlık olması halinde, Dünya Kupası sonrası nasıl bir yol izleneceği belli değil.
"SAKATLIK OLMADAN DÖNMELİ"
Şenol Güneş'in yakın çevresine, Saiss'in sakatlık olmadan takıma dönmesine büyük önem verdiği ifade edildi.
Beşiktaş'ın kurt hocası, Saiss'in olası bir sakatlık yaşaması halinde, takım direncinin düşeceğini vurguluyor.
Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda Salı günü İspanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlama saati 18.00.