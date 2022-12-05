Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Beşiktaş, ara dönem transfer çalışmaları kapsamında önceliği stopere verdi.
Siyah-beyazlılar, öncelikli olmasa da orta saha adaylarını da araştırıyor.
Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yöneldi.
Beşiktaş, ara dönem transfer çalışmaları kapsamında önceliği stopere verdi.
Siyah-beyazlılar, öncelikli olmasa da orta saha adaylarını da araştırıyor.
Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yöneldi.
Bu doğrultuda gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.
Beşiktaş, Atiba'nın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle o bölgeye takviye yapmak istiyor.
Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif hazırlığı başladı.
Ülkesi ile Dünya Kupası'nda ter döken Mendy ile turnuva sonrası ilk temasın kurulması planlanıyor.
Yine ara dönemde Masuaku ile yolları ayırmayı düşünen siyah beyazlı yönetim, yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlılar buradaki kontenjanı ise Mendy'de kullanmanın planlarını yapıyor.
NAMPALYS MENDY KİMDİR?
Nampalys Mendy, 23 Haziran 1992'de Fransa'nın La Seyne-sur-Mer kentinde dünyaya geldi.
Futbola Monaco'nun altyapısında başlayan Mendy, 2010'da profesyonel sözleşmeye imza attı.
3 yıl Monaco formasını terleten Mendy, bedelsiz olarak 2013 yazında Nice'e transfer oldu.
2016 yazında ise 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e imzayı attı.
Bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıkan Senegalli oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...