Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada, Beşiktaş transfer çalışmalarına da hız verdi. Siyah-beyazlılar ilk etapta stoper mevkisini güçlendirmek isterken, Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Josef de Souza'nın beklentilerin altında kalması nedeniyle orta sahayı güçlendirebilir. İşte radara giren o futbolcu ve transfer detayları... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Beşiktaş, ara dönem transfer çalışmaları kapsamında önceliği stopere verdi.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Siyah-beyazlılar, öncelikli olmasa da orta saha adaylarını da araştırıyor.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yöneldi.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Bu doğrultuda gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Beşiktaş, Atiba'nın ilerleyen yaşı, Josef'in bu sezon beklentilerin altında kalması nedeniyle o bölgeye takviye yapmak istiyor.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Leicester City ile kontratı bitecek olan 30 yaşındaki Senegalli ön libero için teklif hazırlığı başladı.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Ülkesi ile Dünya Kupası'nda ter döken Mendy ile turnuva sonrası ilk temasın kurulması planlanıyor.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Yine ara dönemde Masuaku ile yolları ayırmayı düşünen siyah beyazlı yönetim, yabancı kontenjanında yer açmayı hedefliyor.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Siyah-beyazlılar buradaki kontenjanı ise Mendy'de kullanmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

Nampalys Mendy, 23 Haziran 1992'de Fransa'nın La Seyne-sur-Mer kentinde dünyaya geldi.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Futbola Monaco'nun altyapısında başlayan Mendy, 2010'da profesyonel sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

3 yıl Monaco formasını terleten Mendy, bedelsiz olarak 2013 yazında Nice'e transfer oldu.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

2016 yazında ise 15.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Leicester City'e imzayı attı.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Bu sezon Premier Lig'de 6 maça çıkan Senegalli oyuncu, gol veya asist katkısı yapamadı.

Beşiktaş'a Senegalli ön libero! İlk görüşme Dünya Kupası sonrası

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...

DİĞER
Son dakika haberleri: Kylian Mbappe Dünya Kupası’nda rekor üstüne rekor kırdı! Fransa - Polonya maçında hem Lionel Messi’yi yakaladı hem de Ronaldo’yu geçti…
SON DAKİKA: Özge Ulusoy'’dan kahreden haber! Ünlü modelin en acı günü! Babası trafik kazasında vefat etti
Hübers için temas kuruldu!
G.Saray'da sözleşme krizi! Yunus o maddede ısrarcı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Polonyalı kanat! Ghezzal'ın yerini dolduracak
Hübers için temas kuruldu!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Aile Bakanlığı'ndan 21 şehirde personel alım ilanı!
MEB sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve tarihleri!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Futbolculara 100 milyon TL Futbolculara 100 milyon TL 06:29
Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü Güneş'ten onay çıktı! İşte Kartal'ın yeni golcüsü 00:57
F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... F.Bahçe 3 isim belirledi! Samet Akaydın ve teklif... 00:57
Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" Icardi ateş püskürdü! "Saçma sapan konuşma" 00:57
Şenol Güneş kararını verdi! Sözleşme feshi ve transfer... Şenol Güneş kararını verdi! Sözleşme feshi ve transfer... 00:57
Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? Arao'dan G.Saray cevabı! Teklif aldı mı? 00:57
Daha Eski
F.Bahçe'ye bir Koreli daha! Dev rakipler... F.Bahçe'ye bir Koreli daha! Dev rakipler... 00:57
Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor Nwakaeme'de flaş gelişme! Trabzonspor'u istiyor 00:56
Kafkas'tan F.Bahçe itirafı! "Anlaşmıştım" Kafkas'tan F.Bahçe itirafı! "Anlaşmıştım" 00:56
Abdülkerim'den şampiyonluk ve Marcao sözleri! Abdülkerim'den şampiyonluk ve Marcao sözleri! 00:54
Altay sahasında farka koştu! Altay sahasında farka koştu! 00:54
F.Bahçe namağlup liderliğini sürdürdü! F.Bahçe namağlup liderliğini sürdürdü! 00:54