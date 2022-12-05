Haberler Beşiktaş Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

BeşiktaşGalatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin'le yollarını ayırdı. 34 yaşındaki milli futbolcunun adı Beşiktaş ve Galatasaray'la anılıyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 08:39
Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon 31, bu sezon da 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik katkı verdi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Caner daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Inter, CSKA Moskova, Galatasaray ve Manisaspor formaları giymişti.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

A Milli Takım'da ise 2 kez boy göstermiş ve 2 gol kaydetmişti.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Caner'in bu ayrılığından sonra gideceği takım konusunda da iddialar ortaya atıldı.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle eski futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Öte yandan Galatasaray'ın da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

CANER ERKİN KİMDİR?

4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Profesyonel futbol kariyerine Manisaspor altyapısında başladı.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Sırasıyla CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

2021'de bedelsiz şekilde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu.

Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, defans hattında sol bekte görev yapıyor.

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