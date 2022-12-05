Beşiktaş mı Galatasaray mı? Caner Erkin için bomba iddia

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük, tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını açıkladı.
İstanbul ekibiyle geçtiğimiz sezon 31, bu sezon da 12 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 10 asistlik katkı verdi.
Caner daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Inter, CSKA Moskova, Galatasaray ve Manisaspor formaları giymişti.
A Milli Takım'da ise 2 kez boy göstermiş ve 2 gol kaydetmişti.
Caner'in bu ayrılığından sonra gideceği takım konusunda da iddialar ortaya atıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın, teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle eski futbolcusunu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu belirtildi.
Öte yandan Galatasaray'ın da tecrübeli futbolcuyla ilgilendiği aktarıldı.
CANER ERKİN KİMDİR?
4 Ekim 1988 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Manisaspor altyapısında başladı.
Sırasıyla CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Inter, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi.
2021'de bedelsiz şekilde Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer oldu.
34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, defans hattında sol bekte görev yapıyor.
A Milli Takım formasıyla 63 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 gol kaydetti.
Caner Erkin'in güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...