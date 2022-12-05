Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Beşiktaş'ta tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş devre arası transfer planlamarı için takımdan ayrılmasını planladığı isimleri yönetime bildirmeye başladı. Şenol Güneş özellikle savunma anlamında dikkat çeken hamleler yapmaya hazırlanıyor. Teknik adamın bir ismin üzerini de çizdiği gelen bilgiler arasında yer almakta. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Beşiktaş, devre arasında takıma 1 ya da 2 takviye yapmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Güneş transferde kollarını sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Bunun için de 14 yabancısı bulunan siyah-beyazlıların bazı isimlere veda etmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

İSTANBUL DIŞINA TRANSFER OLMAK İSTEMİYOR

Welinton'un hem idmanlardaki hem de hazırlık maçlarındaki performansını beğenen Güneş, Montero'nun ikinci devre için başka bir takıma kiralanmasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Geçtiğimiz günlerde bir çocuğu dünyaya gelen İspanyol futbolcu ise İstanbul dışında seçeneklere kapıyı kapattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Oyuncuya Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ilgisinin olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Resmi teklif gelmesi halinde Montero'nun kiralık gitmesinin yolu açılacak ve takviye için kontenjan hakkı doğacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Beşiktaş'ta Şenol Güneş buna göre transfer planlaması yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Şenol Güneş iki stoper arasında tercihini yaptı! Biri kalıyor diğeri gidiyor

Güneş, Montero'nun özellikle savunma anlamındaki eksiklerinden oldukça şikayetçi.

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