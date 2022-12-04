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Beşiktaş'tan Josef hamlesi! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ta Josef ile yeni sözleşme imzalamak için harekete geçildi. Teknik direktör Şenol Güneş, tecrübesinden faydalanabileceğini düşündüğü Brezilyalı futbolcu ile kontrat uzatılmasını istedi. Yönetim, Josef'in sözleşmesini 1 yıl uzatmak için masaya oturacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş'tan Josef hamlesi! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef'i yeniden hırslı bir şekilde sahaya odaklamak istiyor.

Tecrübeli çalıştırıcı, gelecek sezon Atiba'nın da devam etmeyeceğini düşünerek takıma bir tecrübeli ismin fayda sağlayacağına inanıyor.

Bu doğrultuda Josef de Souza ile geçtiğimiz sezon da olduğu gibi yine devre arası 1 yıllık sözleşme uzatmak için masaya oturulacağı belirtildi.

Ancak bu kez 1.6 milyon euro maaş yerine 1 milyon euro civarında bir teklif yapılacağı kaydedildi.

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