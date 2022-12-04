Beşiktaş'ın 2022 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün Vodafone Park'te gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, yapılan eleştirilere yanıt verdi. Başkan, kulübün giderlerini azalttıklarını belirterek "Biz geldiğimizde 92 milyon euro takım bütçesini 45 milyona çektik. Göreve geldiğimden beri başkalarının imzaladığı kontratlarla baş başa kaldım. Geldiğimizde borç 3 milyardı, 600-700 milyon faizi vardı. Sadece benim dönemimde yapılmış olan zararın 300 milyon lira olduğunu göreceksiniz. Kendi dönemimle ilgili yapabileceğim her şeyi yaptım" dedi.



PANDEMİDE 4 KUPA GETİRDİK

Başkan şöyle devam etti: Üç yıl evvel geldiğimde elektrik sorunu vardı, 6 aylık maaşlar ödenmemişti, UEFA'ya gitmek için borçsuzluk yazısı yoktu. Elimizdekini, cebimizdekini koyduk, 675 milyon lira da kefalet verdik. 'Burayı yönetecek adam yok' demek hoş olmadı. 3 milyar borç gelene kadar ağzınızı açmadınız. Kulübün yaklaşık amatörlere harcamalardaki açığı 12 milyon euro'ydu. Şu anda 1,5 milyon euro. Delikleri kapattık, giderleri kapattık. Pandemi döneminde 4 kupa geldi buraya. Kolum kırıldı, üç kere kovid oldum, herkes evindeyken ben mücadele ettim.



'BİRLİK OLALIM' DEDİM OLMADI

Türk DKonuşmasında zaman zaman divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'e de cevap veren Çebi," Sayın başkan benden yaşça büyük olduğu için biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. İkinci başkanım iki kere yanına gitti. 'O benim aile dostum, müsaade edin ben gideyim konuşayım' dedi. Yapılan konuşmaları buralarda anlatmanın Beşiktaş'a faydası yok. Beşiktaşlıların Beşiktaş'a maddi ve manevi destek vermekten başka, korumaktan başka asli görevi yok. Ancak manevi anlamda şahsi tavırlar koyarak kavga ederek bir yere varamayız. 'Bu seneyi birlik beraberlik yılı yapalım.' dedim ama maalesef şu ana kadar yürümedi" şeklinde konuştu.



HOCA ZORLA GÖNDERİLDİ!

Çebi, Şenol Güneş için de parantez açarak "iBen de dahil, siz de dahil. O gün Şenol Güneş giderken herhangi bir şekilde yorum yapmıyorsunuz, bugün yorum yapıyorsunuz. Şenol Güneş buradan gönderildi. Zorlanarak gönderildi. Başarıya ihtiyacımız olan süreçte ondan faydalanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.