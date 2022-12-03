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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, 2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürüyor. Siyah-beyazlıları değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Sinan Vardar, yönetime çağrıda bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 08:10
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

SİNAN VARDAR - YAPILMASI GEREKEN

Katar'daki Dünya Kupası'nı izlerken "Milli Takım'ımız neden bu büyük organizasyonda yok?" diye üzülüyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Fas, Senegal gibi ülkeler büyük bir mücadele örneği göstererek futbolseverlerin alkışını alırken, biz kendi alemimizde hala yabancı kontenjanının kaç olacağını tartışıp duruyoruz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Ara transferde kulüplerimiz transfer bombalarını patlatacak. Görünen köy kılavuz istemez; bu transfer döneminde de kulüplerimiz yapacakları transferlerle borçlarını artıracaklar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Profesyonel bir şekilde denetlenmezse bu borç sarmalıyla kulüplerimiz batacak. Futbolu yönetenlere sesleniyorum; zihni sinir projelerle kulüpleri borç batağından kurtaramazsınız. Altyapılarda pro lisanslı teknik adamlarla oyuncu yetiştirmesi önceliğimiz olmalı. Kafalar değişmedikçe futbolumuz yol alamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Güneş'in dokunuşları Yeniden zirve yarışına ortak olmak için Beşiktaş, Güneş'in yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Dünya Kupasında yer alan oyuncuların yokluğunda Güneş, oyuncularının performansını yükseltmeyi arzuluyor. Şenol hocanın oyunculara olumlu dokunuşlarını yıllardır yakından takip ediyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Tecrübeli teknik adamın; Burak Yılmaz, Talisca, Aboubakar ve Quaresma başta olmak üzere birçok oyuncunun performanslarını artırdığına hepimiz şahit olmuştuk.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

3 ÖNEMLİ İSİM ÇOK ARZULU

Beşiktaş'ın, İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında Cenk Tosun, Muleka ve Dele Alli'deki arzu ve istek görülmeye değerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Cenk Tosun hem attı, hem attırırken, Muleka takım arkadaşlarına yaptığı pas servisleriyle keyif verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Geldiği günden bu yana jübileye yapmış emekli futbolcu görüntüsü veren Dele Alli'deki kımıldayış Beşiktaş için çok ama çok önemli bir detay...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Kurtuluş altyapıda Şenol hoca, işin uzmanı Beşiktaş'ı çok iyi tanıyan bir teknik adam... Lige verilen arada Güneş'in öz kaynaktaki oyuncuları yakından takip etmesi çok önemli bir artı...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Şenol Güneş sözleri!

Şenol Güneş'in altyapı koordinatörü Mehmet Ekşi'yle birlikte hareket etmesini takdir ediyorum.

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