BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği oyuncuların tamamını değiştirdi.
Şenol Güneş, mücadelenin 29'uncu dakikasında Berkay Vardar'ın yerini Necip Uysal'a görev verdi.
Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Dele Alli'nin yerine Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç'un yerine Welinton, Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin forma giydi.
73'üncü dakikada Arthur Masuaku'nun yerine Oğuzhan Akgün, Valentin Rosier'in yerine Tayfur Bingöl, 74'üncü dakikada Cenk Tosun'un yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.
86'ncı dakikada Emrecan Uzunhan'ın yerine Aytuğ Kömeç, Nathan Redmond'un yerine Badra Cisse, Gedson Fernandes'in yerine Serkan Emrecan Terzi, Jackson Muleka'nın yerine Necati Bilgiç forma giydi.
Beşiktaş'ta genç futbolcu Berkay Vardar, sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemedi.
Öte yandan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda geleceği merak edilen isimlerle ilgili raporunu da netleştiriyor.
İşte Güneş'in verdiği kararlar ve sözleşmeleri sezon sonuna bitecek o isimlerdeki son durum...
Teknik direktör Şenol Güneş, Kanadalı orta saha Atiba'nın gelecek sezonda teknik ekipte olmasını istiyor.
Tecrübeli hocaya göre Brezilyalı futbolcu Josef de Souza kalsa da olur, gitse de...
İngiliz kulübü Everton, Dele Alli'yi geri almayacağı için durumu karışık.
Redmond ve N'Koudou'nun gidişi ise ancak takımı ayağa kaldırabilecek bir kanat oyuncusunun gelmesi durumunda olabilir.