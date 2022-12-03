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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... 2022 Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonu sözleşmeleri bittiği için takımdaki geleceği merak edilen Atiba, Josef, Dele Alli, Redmond ve N'Koudou ile ilgili raporunu hazırladı. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2022 Cumartesi 09:35
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Beşiktaş, Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Teknik Direktör Şenol Güneş, karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği oyuncuların tamamını değiştirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Şenol Güneş, mücadelenin 29'uncu dakikasında Berkay Vardar'ın yerini Necip Uysal'a görev verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Dele Alli'nin yerine Kerem Atakan Kesgin, Tayyip Talha Sanuç'un yerine Welinton, Ersin Destanoğlu'nun yerine Emre Bilgin forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

73'üncü dakikada Arthur Masuaku'nun yerine Oğuzhan Akgün, Valentin Rosier'in yerine Tayfur Bingöl, 74'üncü dakikada Cenk Tosun'un yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

86'ncı dakikada Emrecan Uzunhan'ın yerine Aytuğ Kömeç, Nathan Redmond'un yerine Badra Cisse, Gedson Fernandes'in yerine Serkan Emrecan Terzi, Jackson Muleka'nın yerine Necati Bilgiç forma giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Beşiktaş'ta genç futbolcu Berkay Vardar, sakatlığı sebebiyle mücadeleye devam edemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Öte yandan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımda geleceği merak edilen isimlerle ilgili raporunu da netleştiriyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

İşte Güneş'in verdiği kararlar ve sözleşmeleri sezon sonuna bitecek o isimlerdeki son durum...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Teknik direktör Şenol Güneş, Kanadalı orta saha Atiba'nın gelecek sezonda teknik ekipte olmasını istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Tecrübeli hocaya göre Brezilyalı futbolcu Josef de Souza kalsa da olur, gitse de...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

İngiliz kulübü Everton, Dele Alli'yi geri almayacağı için durumu karışık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Redmond ve N'Koudou'nun gidişi ise ancak takımı ayağa kaldırabilecek bir kanat oyuncusunun gelmesi durumunda olabilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da 5 isimle ilgili karar verildi!

Beşiktaş, Dünya Kupası arasına 22 puanla girdi. Kartal, Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

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