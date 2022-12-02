Haberler Beşiktaş Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları sürüyor. Sol bek pozisyonuna Masuaku'dan memnun olmayan Şenol Güneş o bölgeye takviye istiyor. Şenol Güneş'in listesi doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi Casper Höjer'i listesine aldı. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 06:50
Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Beşiktaş'ta Casper Höjer bir süre önce transfer listesine girdi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Scout ekipleri ise devamında oyuncuyu takibe aldı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Fotomaç'ın haberine göre teknik direktör Şenol Güneş'ten de oyuncu için onay çıktı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Siyah-beyazlı ekipte stoper ve sol bek takviyesine öncelik verildi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Teknik heyet Masuaku'dan beklenen verimi alamadı ve yönetime bu bölgeye takviye yapılmasının şart olduğunu bildirdi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Adaylar arasında bir isim öne çıktı, o da 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Kartal'ın radarına giren sol bek, hem teknik heyetten hem de yönetimden 'onay' aldı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Scout ekibinin hazırladığı raporu inceleyen Güneş'ten de olumlu yanıt geldi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Ardından siyah-beyazlılar Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Danimarkalı sol bek için önümüzdeki hafta içerisinde resmi girişimlerini yapma kararı aldı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

ADETA ASİST MAKİNESİ

Beşiktaş yönetimi, kiralık gelen Masuaku'nun West Ham'a geri gönderilmesi konusunda sorun yaşanmazsa Höjer için tüm şartlarını zorlayacak.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Bu arada Beşiktaşlı yetkililer daha önce siyah-beyazlı formayı giyen iki Çekyalı oyuncu Sivok ve Zapatocny'den de Höjer için bilgi aldı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

İki oyuncunun da Danimarkalı sol bek için olumlu rapor verdiği belirtildi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Danimarkalı sol bek adeta bir asist makinesi.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Bu sezon Sparta Prag formasıyla 15 maça çıktı. 2 gol attı, 8 de asist yaptı.

Sol bekte karar verildi! Beşiktaş Casper Höjer'e transfer teklifi yapacak

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

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