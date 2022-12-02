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Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'ya dair karar çıktı. Beşiktaş'taki geleceği tartışma konusu olan Josef için Şenol Güneş, yönetime kararını sundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 10:24
Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ta, Josef de Souza'nın geleceği merak ediliyordu.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Siyah beyazlılar, yıldız oyuncu ile yola devam edip etmemeye dair son kararını verdi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

AYRILMAK İSTİYORDU
Josef, daha önce yaptığı açıklama ayrılmak istediğini ifade etmişti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Brezilyalı futbolcu konuşmasında şu sözleri sarf etmişti:

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

"Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp, Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Ancak gelecek sezon için artık burada kalmak bana bu tür bir olay tekrar yaşanırsa aynı tepki vereceğim için kendimi güvende hissettirmiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Çünkü biliyorum ki karakterim nedeniyle takım arkadaşlarıma yapılacak saldırganlığı kabul etmeyeceğim ve tekrar ceza alacağım.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Bu yüzden kendimi güvende hissetmediğim bir ligde kalamam, bu söylediğim kalbimi çok acıtıyor olsa bile."

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

KARAR DEĞİŞTİRDİ
Josef, geçen süre zarfında kararını değiştirdi ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Bununla beraber Teknik Direktör Şenol Güneş de, Josef'e dair yönetime son kararını iletti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

KALMASI İÇİN OY KULLANDI
Şenol Güneş, siyah beyazlı kulüp yönetimiyle yaptığı istişarede Josef'in kalmasına yönelik tavır sergiledi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Beşiktaş'ın, gelecek sezon Atiba ile yollarını ayırması beklenirken, Şenol Güneş bu bölgede Josef'e ihtiyacının olacağını belirtti.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Öte yandan Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetime Josef ile 1 sezon daha sözleşme yapılması gerektiğini aktardı.

Beşiktaş'ta Josef de Souza kararı! Şenol Güneş...

Josef, bu sezon 8 maçta oynadı ve 1 asist üretti.

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