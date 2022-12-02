BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getiren siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer için yoğun mesai harcıyor.
Beşiktaş, 23 yaşındaki genç defans oyuncusunu göndermek istiyor.
Yabancı sayısını azaltmayı planlayan siyah-beyazlılarda Montero'nun kiralık gidebileceği konuşuluyordu.
Yıldız isme ülkesiden Elche talip oldu.
İspanyol kulübü Elche, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Montero için önce 33 yaşındaki 10 numara Pastero'yi önermiş ancak bu öneri kabul görmemişti.
Elche yönetimi bu kez de yine 33 yaşında olan stoper Federico Fernandez'i takas yoluyla vermek istedi.
Ancak Şenol Güneş'in iki ismi de kabul etmediği ortaya çıktı.
FRANCISCO MONTERO KİMDİR?
14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.
Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı.
Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a kiralandı.
2021'de Beşiktaş tarafından bonservisi alındı.
Defans hattında stoper olarak görev yapan Montero'nun sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.