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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... 2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem Montero... İspanyol stoperi göndermek isteyen siyah-beyazlılara çeşitli takas teklifleri geliyor. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in önerilen o isimleri kabul etmediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 08:09
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

2022 Dünya Kupası arasında transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Teknik direktör Şenol Güneş'i göreve getiren siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer için yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Kartal'da gündemi meşgul eden konulardan biri de İspanyol stoper Montero'nun durumu...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Beşiktaş, 23 yaşındaki genç defans oyuncusunu göndermek istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Yabancı sayısını azaltmayı planlayan siyah-beyazlılarda Montero'nun kiralık gidebileceği konuşuluyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Yıldız isme ülkesiden Elche talip oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

İspanyol kulübü Elche, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Montero için önce 33 yaşındaki 10 numara Pastero'yi önermiş ancak bu öneri kabul görmemişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Elche yönetimi bu kez de yine 33 yaşında olan stoper Federico Fernandez'i takas yoluyla vermek istedi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Ancak Şenol Güneş'in iki ismi de kabul etmediği ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

FRANCISCO MONTERO KİMDİR?

14 Ocak 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Kariyerine Atletico Madrid altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Şenol Güneş'ten takasta önerilen iki isme veto!

Deportivo La Coruna'da kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş'a kiralandı.

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