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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Son dakika Beşiktaş haberleri... Liglere verilen arayı değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımdaki isimlerle ilgili kararını netleştiriyor. Tecrübeli çalıştırıcının, büyük beklentisi olduğu genç oyuncudan verim alamadığı ifade edildi. İşte yaşananlar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 09:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yoğun mesai harcıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Tecrübeli çalıştırıcı takımdaki isimlerle ilgili raporunu da hazırlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Sabah'ta yer alan habere göre özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyah-beyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Berkay, 242 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Berkay Vardar'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

BERKAY VARDAR KİMDİR?

14 Ocak 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Profesyonel futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Sırasıyla Beşiktaş U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra sezon başında A takıma yükseldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Azerbaycan vatandaşlığı da bulunan Berkay Vardar, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.88 cm boyundaki Berkay'ın güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...

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