BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'la yol ayrımına geldi! Kiralık gidebilir

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yoğun mesai harcıyor.
Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, yoğun mesai harcıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı takımdaki isimlerle ilgili raporunu da hazırlıyor.
Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı.
Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti.
Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi.
Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı.
Sabah'ta yer alan habere göre özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor.
İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyah-beyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek.
Süper Lig'de bu sezon 4 maça çıkan Berkay, 242 dakika süre aldı ancak skor üretemedi.
Berkay Vardar'ın Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
BERKAY VARDAR KİMDİR?
14 Ocak 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı.
Sırasıyla Beşiktaş U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydikten sonra sezon başında A takıma yükseldi.
Azerbaycan vatandaşlığı da bulunan Berkay Vardar, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor.
Genç futbolcu ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. 1.88 cm boyundaki Berkay'ın güncel piyasa değeri ise 650 bin euro...