Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, takımdan ayrılacak oyunculara karar verdi. Deneyimli taknik adam, ilk değişimi kaleci bölgesinde yapacak. Siyah-beyazlılarda, 18 yaşındaki kaleci Emre Bilgin takımdan ayrılıyor. Kartal'da genç kalecinin yerine gelecek oyuncu belli oldu. İşte haberin detayları... (Bjk spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:56 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 13:05
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş, bu sezon ligde 13 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Kartal, bu karşılaşmalarda 26 gol atırken 18 gol yedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Ayrıca yönetim, deneyimli teknik adam ile birlikte takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Bu sezon, Beşiktaş'ta en çok eleştiri alan bölge kaleci.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Kartal, bu yüzden kaleci bölgesinde değişikliğe gidilebilir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda 18 yaşındaki Emre Bilgin'in kiralık olarak süre alabileceği bir takıma gönderilmesine karar verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Emre'nin gidişi sonrası ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Utku Yuvakuran listeye dahil edilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Ağustos 2020'de Beşiktaş A Takımına yükselen Emre Bilgin, bu sezon siyah beyazlı forma ile 2 karşılaşmaya çıkarken, kalesinde 3 gol gördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

18 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Emre Bilgin'in piyasa değeri 75 bin euro.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Türkiye Milli Takımı'nın U15, U16, U18, U19 formalarını terletti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

18 yaşındaki oyuncu şu an Türkiye U21 Takımında forma giyiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

1.88 boyundaki kaleci sol ayağını kullanıyor.

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