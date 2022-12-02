BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Güneş'ten flaş karar! Genç oyuncu kiralık olarak gidiyor

Beşiktaş, bu sezon ligde 13 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor.
Beşiktaş, bu sezon ligde 13 maçta aldığı 6 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet ile 8. sırada bulunuyor.
Kartal, bu karşılaşmalarda 26 gol atırken 18 gol yedi.
Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürüyor.
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı.
Ayrıca yönetim, deneyimli teknik adam ile birlikte takımdan ayrılacak oyuncuları belirlemeye çalışıyor.
Bu sezon, Beşiktaş'ta en çok eleştiri alan bölge kaleci.
Kartal, bu yüzden kaleci bölgesinde değişikliğe gidilebilir.
Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda 18 yaşındaki Emre Bilgin'in kiralık olarak süre alabileceği bir takıma gönderilmesine karar verildi.
Emre'nin gidişi sonrası ligin ilk yarısında lisansı çıkarılmayan Utku Yuvakuran listeye dahil edilecek.
Ağustos 2020'de Beşiktaş A Takımına yükselen Emre Bilgin, bu sezon siyah beyazlı forma ile 2 karşılaşmaya çıkarken, kalesinde 3 gol gördü.
18 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
Emre Bilgin'in piyasa değeri 75 bin euro.
Türkiye Milli Takımı'nın U15, U16, U18, U19 formalarını terletti.
18 yaşındaki oyuncu şu an Türkiye U21 Takımında forma giyiyor.
1.88 boyundaki kaleci sol ayağını kullanıyor.