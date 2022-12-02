BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN
Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 2 Aralık Cuma günü saat 19:00'da S Sport 2 ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ
2 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük
8 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Charleroi
11 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Westerlo
15 Aralık 2022 14.00 Beşiktaş – Giresunspor
BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI
Loca 162: 1.350TL
VIP 100: 780TL
VIP 101-126: 650TL
1. Kategori: 260TL
2. Kategori: 240TL
3. Kategori: 190TL
4. Kategori: 170TL
5. Kategori: 155TL
Kapalı Üst: 145TL
6. Kategori: 125TL
7. Kategori: 65TL
8. Kategori: 60TL