BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 2 Aralık Cuma günü saat 19:00'da S Sport 2 ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ

2 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük

8 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Charleroi

11 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Westerlo

15 Aralık 2022 14.00 Beşiktaş – Giresunspor

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI

Loca 162: 1.350TL

VIP 100: 780TL

VIP 101-126: 650TL

1. Kategori: 260TL

2. Kategori: 240TL

3. Kategori: 190TL

4. Kategori: 170TL

5. Kategori: 155TL

Kapalı Üst: 145TL

6. Kategori: 125TL

7. Kategori: 65TL

8. Kategori: 60TL