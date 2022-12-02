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BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Dünya Kupası arasında hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta Saiss, Weghorst ve N'koudou Dünya Kupası'nda oldukları gerekçesiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2022 Cuma 12:40
BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Fatih Karagümrük ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 2 Aralık Cuma günü saat 19:00'da S Sport 2 ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI FİKSTÜRÜ

2 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Fatih Karagümrük

8 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Charleroi

11 Aralık 2022 19.00 Beşiktaş – Westerlo

15 Aralık 2022 14.00 Beşiktaş – Giresunspor

BEŞİKTAŞ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI

Loca 162: 1.350TL
VIP 100: 780TL
VIP 101-126: 650TL
1. Kategori: 260TL
2. Kategori: 240TL
3. Kategori: 190TL
4. Kategori: 170TL
5. Kategori: 155TL
Kapalı Üst: 145TL
6. Kategori: 125TL
7. Kategori: 65TL
8. Kategori: 60TL

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