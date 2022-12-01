Talisca'ya sert tepki

Siyah beyazlıların eski oyuncusu Anderson Talisca'ya, Suudi basınından sert tepki geldi. Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan teknik direktörü Renard'ı, Arjantin ile oynanan maçtan önce eleştirdi. Kadroya, 9 tane Al-Hilal oyuncusu almasına sert tepki gösterdi. Mesaj öncelikle dikkat çekmedi ancak Suudiler, Arjantin'i 2-1 yenince Talisca büyük tepki aldı. Suudiler, Talisca'nın Suudi Arabistan'ın Arjantin maçındaki dizilişine yönelik eleştirisini, milli takım oyuncuları arasına nifak sokmak ve kamuoyunu kışkırtmakla suçlarken "Brezilyalı oyuncu Krallık'tan sınır dışı edilmeli" ifadelerini kullandılar.