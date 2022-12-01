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Bulutlarda geziyor

Beşiktaş Başkanı Çebi, Onur Bulut için senelik 20 milyon TL’den üç yıllık sözleşme talep eden menajeri için bu ifadeleri kullandı!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Bulutlarda geziyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in "Onu beğeniyorum, takımımızda görmeyi isterim" demesine rağmen Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Gündemimizde yok" dediği Onur Bulut'taki sorun ortaya çıktı. Tecrübeli oyucunun menajeri eski futbolcu Elyasa, Kayserispor'un yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddetti. Sonra da kapı kapı dolaşıp oyuncuyu teklif etmeye başladı. Elyasa'nın F.Bahçe, G.Saray, Trabzonspor ve kendileri olmak üzere her kapıyı çalması ve oyuncuyu teklif etmesi Başkan Çebi'yi rahatsız etti. Elyasa'nın adeta Onur'u açık artırmaya çıkarmış gibi fiyat alması, teklif yapması keyif kaçırdı. Son olarak Elyasa'nın Onur için yıllık 20 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme istemesi üzerine Başkan Çebi, "Bulutlarda geziyor" dedi. Beşiktaş, Umut'a senelik 7 milyon TL önermişti.

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