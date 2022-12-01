BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak.
2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak.
Siyah-beyazlıların gündemi yabancı kısıtlaması. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşecek.
Siyah-beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek.
Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.
Başkan Çebi, NTV'de yer alan açıklamasında şunları söyledi:
8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak?
Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik.
Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!
Siyah-beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Tayyip Talha Sanuç, çıktığı 11 maçta 3 gol kaydetti.
21 yaşındaki Emrecan Uzunhan ise siyah-beyazlılara, İstanbulspor'dan sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle geldi.
22 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin, sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro'ya transfer edilmişti.