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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek yabancı sınırı konusunu görüşeceği ifade edildi. Çebi'den de konuyla ilgili sert bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 14:29
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, TFF'ye çıkarma yapacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Siyah-beyazlıların gündemi yabancı kısıtlaması. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile görüşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Siyah-beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Başkan Çebi, NTV'de yer alan açıklamasında şunları söyledi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Siyah-beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle gelen Tayyip Talha Sanuç, çıktığı 11 maçta 3 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den veryansın! "Bonservisleri TFF ödesin"

21 yaşındaki Emrecan Uzunhan ise siyah-beyazlılara, İstanbulspor'dan sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle geldi.

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