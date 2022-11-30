Onur Bulut kararsızlığı

Teknik direktör Şenol Güneş'in, Onur Bulut için yaptığı 'isterim" açıklaması tepki toplamış ve iki kulüp arasında görüşmeler başlamadan negatif bir ilişki kurulmuştu. Hem finansal hem de idari anlamda zor günler yaşayan Kayserispor'un devre arası için yüksek bir bedel talep edecek olması Beşiktaş'a geri adım attırdı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, Onur Bulut için yaptığı 'isterim" açıklaması tepki toplamış ve iki kulüp arasında görüşmeler başlamadan negatif bir ilişki kurulmuştu. Hem finansal hem de idari anlamda zor günler yaşayan Kayserispor'un devre arası için yüksek bir bedel talep edecek olması Beşiktaş'a geri adım attırdı.