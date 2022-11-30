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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta sezona büyük umutlarla başlayan teknik direktör Valerien Ismael'le yollar ayrılmış yerine Şenol Güneş getirilmişti. Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, Fransız çalıştırıcının takımdan ayrılma sürecini anlattı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2022 Çarşamba 11:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, 26 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Baltacı, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Fransız çalıştırıcının ayrılık sürecini değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"KENDİSİ BIRAKMAK İSTEDİ"

Milliyet'te yer alan habere göre, geçen sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Ismael'den övgüyle bahseden Engin Baltacı, "Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Ancak taraftar ve medya baskısı ağır geldi."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Hatayspor maçından sonra ayrılmak istediğini bildirdi."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Biz aslında yönetim olarak onunla devam etmeyi düşünüyorduk ama Ismael baskılar yüzünden ayrılmaya karar verdi" dedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"BİR ANDA DÖRTLÜYE DÖNDÜ"

Siyah-beyazlı yönetici, Valerien Ismael'in yoğun baskılar yüzünden kendi oyun sistemini bile değiştirmek zorunda kaldığının altını çizdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Engin Baltacı, "Yoğun eleştirilerle hocanın dengesini bozdular."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Biliyorsunuz üçlü savunma oynatıyordu, baskılar yüzünden bir anda dörtlüye döndü."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Valerien Ismael çok düzgün bir insan. Futbol bilgisi de bana göre çok üst seviyede."

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

"Kulüp olarak kendisini iyi uğurlayamadık" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Fransız teknik adamın ayrılırken maddi konularda yönetime sorun çıkarmadığını da aktaran siyah-beyazlı yönetici, Ismael'in yaklaşık iki aylık maaşı kadar ödeme alacağını sözlerine ekledi.

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