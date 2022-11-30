BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Valerien Ismael'in ayrılığının perde arkası ortaya çıktı!

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, 26 Ekim'de karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrılan teknik direktör Valerien Ismael'le ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Baltacı, siyah-beyazlı takımı takip eden medya mensuplarıyla bir araya geldiği organizasyonda, Fransız çalıştırıcının ayrılık sürecini değerlendirdi.
"KENDİSİ BIRAKMAK İSTEDİ"
Milliyet'te yer alan habere göre, geçen sezonun ikinci yarısında Önder Karaveli'nin yerine göreve getirilen Ismael'den övgüyle bahseden Engin Baltacı, "Valerien Ismael bir projeydi. Yönetim kurulu olarak kulüpte uzun süre çalışabileceğini düşünüyorduk."