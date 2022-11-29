Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Son dakika spor haberi: Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'da forma giyen Nwakaeme, takımdan ayrılmaya karar verdi. Kendisine kulüp arayan deneyimli kanat oyuncusu, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a mesaj gönderdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 10:14 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 15:36
TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Siyah-beyazlılar hücum hattındaki rotasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Skor katkısı olan bir kanat takviyesi için yoğun bir mesai harcanıyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Kartal'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Ayrılığı kafasına koyan Nwakaeme'nin maaşında indirim yapabileceğini Beşiktaş'a iletti.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Siyah-beyazlı yönetim, Nijeryalı futbolcu konusunda net bir karar vermedi.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Kara Kartal, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Son duruma göre hareket edecek olan Beşiktaşlı kurmaylar, Nwakaeme'yi B planda tutuyor.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Al-Fayha'da 6 karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu 3 gollük katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Trabzonspor'da kariyer zirvesi yapan yıldız oyuncu gol ve asistleriyle dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: Nwakame'den sürpriz hamle! Beşiktaş'a gelmek için...

Bordo-mavililerde 145 müsabakada görev alan Nwakaeme 47 gol ve 40 asistle oynadı.

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