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Masuaku için geri adım yok

Siyah - beyazlı yönetim Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu. Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise DR Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi. Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da a takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Masuaku için geri adım yok
Siyah - beyazlı yönetim Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshetmek için West Ham ile temas kurdu. Kongolu oyuncunun performansının rahatsızlık verdiği belirtildi. West Ham yönetimi ise DR Kongolu oyuncu için Beşiktaş'ın ödemeyi taahhüt ettiği tüm rakamı tahsil edeceği bilgisini verdi. Sezonun geri kalanı için Masuaku için bir takım bulunamazsa West Ham'da a takıma alınmayacağı rezerv takıma gönderileceği iletildi.
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