Haberler Beşiktaş Hakim Ziyech operasyonu! İşte Beşiktaş'ın hazırladığı teklif

Hakim Ziyech operasyonu! İşte Beşiktaş'ın hazırladığı teklif

Siyah-beyazlılar, Chelsea’de fazla forma şansı bulamayan Faslı 10 numara Ziyech için İngiliz ekibine önce sezon sonuna kadar, ardından da 1 yıllık daha kiralama teklifi hazırladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 06:50
Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş'in, Ghezzal'ın sakatlığı sonrası transfer etmek isteği Faslı yıldız oyuncu Hakim Ziyech için Chelsea'ye bir teklif hazırladı.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Premier Lig ekibinde beklenen performansı vermeyen bu sezon ligde sadece 5 karşılaşmada şans bulan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için görüşmeler resmen başlıyor.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Kara Kartal, bir süredir girişimlerde bulunduğu Faslı yıldızın transferi için önemli bir adım attı.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Siyah beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in transferine onay verdiği Ziyech'i sezon sonuna kadar kiralamak için düğmeye bastı.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Beşiktaş'ın teklifinde ilk olarak sezon sonuna kadar kiralama önerisi var.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

MAAŞININ YARISINI KARTAL ÖDEYECEK

Siyah beyazlıların hazırladığı teklif bununla sınırlı değil.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Oyuncunun performansından memnun kalınması durumunda, Chelsea kulübüyle de rakamsal konusunda anlaşma sağlandığında anlaşmanın önümüzdeki sezonu da kapsayacak şekilde, yani 6 ay + 1 senelik şeklinde hazırlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Faslı hücum oyuncusunun kulübü Chelsea'yle menajerler aracılığıyla ilk teması kuran yönetim, sezon sonuna kadar kiralama önerisinde bulundu.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Beşiktaş yönetiminden gelen bu teklif için İngiliz devinden olumlu geri dönüş alındığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Yönetimin, bu gelişmenin ardından oyuncuyu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralama artı yıldız ismin maaşının yarısını ödemeyi önerdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

REKOR BEDELLE GİTTİ

Hollanda temsilcisi Ajax'ta gösterdiği performans sonrası Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeyi başaran Faslı yıldız oyuncu 2020 yılında Premier Lig devi Chelsea'ye 40 milyon euro'ya transfer oldu.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Ancak Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 5 karşılaşmada gol ve asist katkısı sağlayamayan Ziyech, sadece 148 dakika sahada kalabildi.

Beşiktaş'ta Hakim Ziyech operasyonu! İşte Kara Kartal'ın hazırladığı teklif

Faslı oyuncu İngiltere Kupası'nda 1 maçta 68 dakika, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta toplam 58 dakika oynadı.

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