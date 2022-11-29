Beşiktaş İstanbulspor maçı CANLI İZLE (Beşiktaş-İstanbulspor canlı anlatım)

2022 Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilirken, takımlar da bu süreçte hazırlık maçlarında karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve İstanbulspor, özel maçta kozlarını paylaşıyor. Maçın tüm detayları haberimizde...

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem Atakan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Emir Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da başladı. Mücadele S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanıyor.