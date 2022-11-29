Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Dünya Kupası arasında hazırlık maçları devam ediyor. Beşiktaş, İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta Saiss, Weghorst ve N'koudou Dünya Kupası'nda oldukları gerekçesiyle maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 17:10
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika: Galatasaray'dan Fransa çıkarması! Erden Timur yıldız transferi için düğmeye bastı
Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcuda soygun! 2 buçuk milyon liralık altını işte böyle çaldılar! Anbean hırsızlık anı kamerada...
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber!
Her Okura Özel Kitaplar
Size Özel Edebiyat Kitapları
Silivri TOKİ kura çekilişi ne zaman?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu Juventus'ta yeni başkan Gianluca Ferrero oldu 16:22
F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! F.Bahçe'den Almanya'da transfer operasyonu! 16:17
F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür F.Bahçe'den anlamlı hareket! Jesus'a teşekkür 16:11
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 16:10
Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı Fenerbahçe'nin kamp programı açıklandı 15:55
Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi Göztepe Altay maçında atılan fişek emniyette sergilendi 15:55
Daha Eski
Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi Nwakaeme'den sürpriz paylaşım! İstanbul'a geldi 15:33
Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! Ziyech'ten Beşiktaş'a kötü haber! 15:31
Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" Heyecanlandıran paylaşım! "Yuvama dönüyorum" 15:21
Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... Trabzonspor'dan Marek Hamsik hamlesi! Sözleşmesi... 15:10
Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? Bahçeşehir - CEZ Nymburk maçı saat kaçta? 15:08
Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? Promitheas - Türk Telekom maçı saat kaçta? 14:58