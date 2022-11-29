BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI CANLI TAKİP - TIKLAYIN

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.

