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BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya Kupası arasında Beşiktaş ile İstanbulspor hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, Vodofone Park Stadyumu'nda kazanmak istiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler maçın yayın saatini, kanalını ve muhtemel 11'ini merak ediyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:25 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022 Salı 09:30
BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da S Sport ve S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

Beşiktaş, ilk hazırlık maçını bugün İstanbulspor'la yapacak. Vodafone Park'taki karşılaşma 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları şöyle: Kategori (1-8) 60-260 TL, Kapalı Üst 145 TL,VIP 650-780 TL, Loca (162) 1350 TL. Beşiktaş ardından cuma günü Vodafone Park'ta Karagümrük ile oynayacak. Siyah-beyazlılar Antalya'da ise 8 Aralık perşembe günü Charleroi ve 11 Aralık Pazar günü Westerlo ile oynayacak.

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