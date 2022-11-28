Ya fesih ya kadro dışı

Beşiktaş, 29 yaşındaki Masuaku'yu devre arası göndermeyi planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun sözleşmesini ilk planda karşılıklı anlaşmayla feshetmeye çalışacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı Masuaku'nun ayrılığa yanaşmaması halinde sezonun ikinci yarısı için TFF'ye gönderilecek A takım listesine yazılmayacağı belirlendi. Deneyimli oyuncu bu durumda kadro dışı kalacak ve sezon sonu takımdan ayrılacak.
Beşiktaş, 29 yaşındaki Masuaku'yu devre arası göndermeyi planlanıyor. Siyah-beyazlılar, Masuaku'nun sözleşmesini ilk planda karşılıklı anlaşmayla feshetmeye çalışacak. Teknik Direktör Şenol Güneş'in sıcak bakmadığı Masuaku'nun ayrılığa yanaşmaması halinde sezonun ikinci yarısı için TFF'ye gönderilecek A takım listesine yazılmayacağı belirlendi. Deneyimli oyuncu bu durumda kadro dışı kalacak ve sezon sonu takımdan ayrılacak.