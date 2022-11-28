Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Beşiktaş'ta yönetim, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda devre arasında transfer için çalışmaları erkenden başladı.
Beşiktaş'ta yönetim, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda devre arasında transfer için çalışmaları erkenden başladı.
Siyah beyazlı ekipte stoper, kanat, orta saha ve sol bek takviyesi için öncelik verilmiş durumda.
Bu bağlamda, Beşiktaş'ta takviye düşünülen her mevki için ayrıntılı liste hazırlama çalışmaları sürerken, bazı adaylar ağırlık kazanmaya başladı.
Bunlardan biri de 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu.
Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün radarına giren sol bekin adı hem teknik heyette hem de yönetimde ağırlık kazanmaya başladı.
Höjer, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın önerisi sonrası mercek altına alınmıştı.
Beşiktaş Kulübü scoutlarının takibi sonrası hazırladıkları raporu inceleyen Şenol Güneş ve siyah beyazlı yönetimden Höjer'e onay çıktı..
Bunun üzerine, Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Danimarkalı sol bek için piyasa araştırması başladı.
15 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATIP, 8 ASİST ÜRETTİ
Gelen haberlere göre siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun kulübü Sparta Prag'a yapılacak teklif için rakam hazırlığında olduğu kaydedildi.
Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.
Danimarkalı futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.
Sparta Prag formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Casper Höjer 2 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
Oyuncu sol kanat olarak da görev yapabiliyor.
Sparta Prag'da defans mevkinde forma giyen Höjer, 1994 doğumlu.
Höjer, 184 cm boyunda ve 80 kilo. Danimarkalı bek sol ayağını kullanıyor.