Haberler Beşiktaş Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Beşiktaş'ta kısa süre önce transfer listesine giren ve scout ekiplerinin takibe başladığı Casper Höjer'e Şenol Güneş'ten onay çıktı. Kara Kartal, Sparta Prag'a 28 yaşındaki sol bek için kiralama teklifi yapacak. İşte Beşiktaş'ın yapacağı teklifin detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Beşiktaş'ta yönetim, Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda devre arasında transfer için çalışmaları erkenden başladı.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Siyah beyazlı ekipte stoper, kanat, orta saha ve sol bek takviyesi için öncelik verilmiş durumda.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Bu bağlamda, Beşiktaş'ta takviye düşünülen her mevki için ayrıntılı liste hazırlama çalışmaları sürerken, bazı adaylar ağırlık kazanmaya başladı.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Bunlardan biri de 28 yaşındaki Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün radarına giren sol bekin adı hem teknik heyette hem de yönetimde ağırlık kazanmaya başladı.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Höjer, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın önerisi sonrası mercek altına alınmıştı.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Beşiktaş Kulübü scoutlarının takibi sonrası hazırladıkları raporu inceleyen Şenol Güneş ve siyah beyazlı yönetimden Höjer'e onay çıktı..

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Bunun üzerine, Çekya ekibi Sparta Prag'da forma giyen Danimarkalı sol bek için piyasa araştırması başladı.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

15 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATIP, 8 ASİST ÜRETTİ

Gelen haberlere göre siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun kulübü Sparta Prag'a yapılacak teklif için rakam hazırlığında olduğu kaydedildi.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Danimarkalı futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor.

Şenol Güneş'ten Casper Höjer'e onay çıktı! Beşiktaş kiralık teklifi yapacak

Sparta Prag formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Casper Höjer 2 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.

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