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Rachid Ghezzal kupayı takipte

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çoğu k arşılaşmada takımı yalnız bırakan ve son olarak Amerika'da ameliyat geçirip iyileşme sürecine geçen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Dünya Kupası'nı kaçırmıyor. Cezayirli yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Suudi Arabistan-Polonya karşımaşmasında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu sakat olan ayağını göstermeyi de unutmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Rachid Ghezzal kupayı takipte
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çoğu k arşılaşmada takımı yalnız bırakan ve son olarak Amerika'da ameliyat geçirip iyileşme sürecine geçen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Dünya Kupası'nı kaçırmıyor. Cezayirli yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Suudi Arabistan-Polonya karşımaşmasında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu sakat olan ayağını göstermeyi de unutmadı.
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