Rachid Ghezzal kupayı takipte

Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çoğu k arşılaşmada takımı yalnız bırakan ve son olarak Amerika'da ameliyat geçirip iyileşme sürecine geçen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Dünya Kupası'nı kaçırmıyor. Cezayirli yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Suudi Arabistan-Polonya karşımaşmasında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu sakat olan ayağını göstermeyi de unutmadı.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon çoğu k arşılaşmada takımı yalnız bırakan ve son olarak Amerika'da ameliyat geçirip iyileşme sürecine geçen Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, Dünya Kupası'nı kaçırmıyor. Cezayirli yıldız futbolcu, geçtiğimiz gün oynanan Suudi Arabistan-Polonya karşımaşmasında çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu sakat olan ayağını göstermeyi de unutmadı.