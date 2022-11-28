Kartal'da durmak yok

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla devam etti. Sabah çalışmasında salon ve saha idmanları gerçekleştirildi. idman, 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Öğleden sonra yapılan antrenmanda ise pas ve pres çalışmaları gerçekleştirildi. Sonrasında yine dar alanda çift kale maç yapılan idman şut denemeleri ile sona erdi. Antrenmanlar sırasında siyah beyazlı futbolcuların bir hayli istekli olması gözden kaçmadı.