Haberler Beşiktaş Emrecan forma bekliyor

Emrecan forma bekliyor

Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. 21 yaşındaki futbolcu, ara sonrası oynanacak mücadelelerde Güneş'ten forma bekliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 2 maçta görev yapan Emrecan, 1'ine ilk 11 başladı. 1 de kırmızı kart gördü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Emrecan forma bekliyor
Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. 21 yaşındaki futbolcu, ara sonrası oynanacak mücadelelerde Güneş'ten forma bekliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 2 maçta görev yapan Emrecan, 1'ine ilk 11 başladı. 1 de kırmızı kart gördü.
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