Emrecan forma bekliyor

Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. 21 yaşındaki futbolcu, ara sonrası oynanacak mücadelelerde Güneş'ten forma bekliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 2 maçta görev yapan Emrecan, 1'ine ilk 11 başladı. 1 de kırmızı kart gördü.
Siyah beyazlı takımın genç stoperi Emrecan Uzunhan idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor. 21 yaşındaki futbolcu, ara sonrası oynanacak mücadelelerde Güneş'ten forma bekliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla ligde 2 maçta görev yapan Emrecan, 1'ine ilk 11 başladı. 1 de kırmızı kart gördü.