Biletler satışta

Beşiktaş basketbol takımının Basketbol Süper Lig'inin 6. hafta erteleme maçında yarın F.Bahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin bilet satışı sürüyor. passo.com.tr üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 TL ile bin TL arasında değişiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Beşiktaş basketbol takımının Basketbol Süper Lig'inin 6. hafta erteleme maçında yarın F.Bahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin bilet satışı sürüyor. passo.com.tr üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 TL ile bin TL arasında değişiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.