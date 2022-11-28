Haberler Beşiktaş Biletler satışta

Biletler satışta

Beşiktaş basketbol takımının Basketbol Süper Lig'inin 6. hafta erteleme maçında yarın F.Bahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin bilet satışı sürüyor. passo.com.tr üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 TL ile bin TL arasında değişiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Biletler satışta
Beşiktaş basketbol takımının Basketbol Süper Lig'inin 6. hafta erteleme maçında yarın F.Bahçe Beko ile oynayacağı mücadelenin bilet satışı sürüyor. passo.com.tr üzerinden satışa sunulan biletlerin fiyatları 100 TL ile bin TL arasında değişiyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
DİĞER
Göztepe Altay maçın olayı nedir, maçta ne oldu? Göztepe Altay maçında olay mı çıktı, ertelendi mi, iptal mi edildi, son durum ne?
Çapkın işletmeci Umut Evirgen'den şoke eden fotoğraf! ‘Arkadaşız’ dediği Farah Zeynep Abdullah’la...
Şenol Güneş'ten Danimarkalı sol beke onay çıktı!
F.Bahçe'de ocak hedefi Kaan Ayhan! Jesus ısrarcı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor
Şenol Güneş'ten Danimarkalı sol beke onay çıktı!
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Şebi Arus ne demek, törenleri ne zaman?
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:24
Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! Dimitris Itoudis'ten Göksenin Köksal sözleri! 00:23
Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı Menajeri yönetimle görüştü! F.Bahçe'den flaş Pedro kararı 00:09
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 00:09
F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı F.Bahçe'de transfer krizi! PKK lehine paylaşımları ortaya çıktı 00:00
Başkandan flaş transfer açıklaması! Başkandan flaş transfer açıklaması! 23:34
Daha Eski
F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! F.Bahçe Beko G.Saray Nef'i deplasmanda yendi! 23:33
Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha Transferi duyurdular! Aslan'a Kolombiyalı orta saha 23:33
İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi! 23:32
Victor Nelsson'a tanıdık talip Victor Nelsson'a tanıdık talip 23:32
Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... Fenerbahçe'de Miguel Crespo krizi! Maaş konusunda... 23:32
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Antrenmanda yer almadı 23:31