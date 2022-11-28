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Beşiktaş’ta program netleşti

Beşiktaş'ın İstanbul ve Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Siyah-beyazlı takım, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2 Aralık Cuma günü ise saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek. 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan siyah beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi ile 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile karşılaşacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş’ta program netleşti
Beşiktaş'ın İstanbul ve Antalya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programı netlik kazandı. Siyah-beyazlı takım, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta İstanbulspor'la karşılaşacak. Beşiktaş, 2 Aralık Cuma günü ise saat 19.00'da Karagümrük'ü konuk edecek. 5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yapacak olan siyah beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi ile 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile karşılaşacak.
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