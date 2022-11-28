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Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'e verilen aranın ardından çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 13:50
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş, günün ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı oyuncular, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda antrenörler eşliğinde kendilerine verilen program doğrultusunda salonda dayanıklılık ve kondisyon çalışmaları yaptı.

İki grup halinde yapılan antrenman, ısınma ve stretching çalışmasıyla başladı. Denge ve kuvvet çalışmasıyla ile devam eden idman esneklik çalışmasıyla tamamlandı.

Dünya Kupası'nda ülke takımlarında yer alan Atiba Hutchinson Wout Weghorst, Romain Saiss ve Kevin N'Koudou'nun yanı sıra, tedavisi devam eden Josef de Souza ile Rachid Ghezzal antrenmana katılmadı.

Beşiktaş hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı ikinci çalışmayla sürdürecek.

İstanbulspor'la yarın hazırlık maçı oynanacak

Siyah-beyazlı ekip, lige verilen arada ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor'la oynayacak.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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