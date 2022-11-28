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Beşiktaş - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırlayacak. Şenol Güneş yönetimindeki Kartal, kazanarak moral bulmak istiyor. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:10
Beşiktaş - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İstanbulspor ile özel maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 29 Kasım Salı günü saat 19:00'da BJK Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor. Maçın yayıncısı açıklanınca haberimizde yer alacak.

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