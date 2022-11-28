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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında idmanlarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş'ta tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, o ismi özel olarak hazırlıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 07:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Takımı zirveye taşımak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Güneş, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde unutulan isimleri hayata döndürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

22 yaşındaki futbolcu, Ismael döneminde sadece Sivasspor karşısında 13 dakika şans bulmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Kerem Atakan, Güneş'in göreve gelmesiyle Serik Belediye kupa maçında 90 dakika sahada kaldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Güneş, orta sahadaki verimsizliği alternatif isimleri de rekabete dahil ederek gidermeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Sırasıyla Göztepe, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Siyah-beyazlı takıma sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

1.76 cm boyundaki Kerem Atakan Kesgin, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

22 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem Atakan'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

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