BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş yoğun mesaide! O isme yatırım yapıyor

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası arasında Beşiktaş, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Takımı zirveye taşımak isteyen teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
Güneş, Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael döneminde unutulan isimleri hayata döndürmeyi amaçlıyor.
Sivasspor'dan 1.4 milyon Euro'ya transfer edilen Kerem Atakan Kesgin de bunlardan birisi.
22 yaşındaki futbolcu, Ismael döneminde sadece Sivasspor karşısında 13 dakika şans bulmuştu.
Kerem Atakan, Güneş'in göreve gelmesiyle Serik Belediye kupa maçında 90 dakika sahada kaldı.
Güneş, orta sahadaki verimsizliği alternatif isimleri de rekabete dahil ederek gidermeyi hedefliyor.
KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?
5 Kasım 2000 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Bucaspor altyapısında başladı.
Sırasıyla Göztepe, Sivasspor ve Beşiktaş formaları giydi.
Siyah-beyazlı takıma sezon başında Sivasspor'dan 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında geldi.
1.76 cm boyundaki Kerem Atakan Kesgin, orta sahanın merkezinde görev yapıyor.
22 yaşındaki genç futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem Atakan'ın güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...