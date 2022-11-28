BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Şenol Güneş, Dünya Kupası için liglere verilen arada taraftarların özlediği Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.
Şenol Güneş, Dünya Kupası için liglere verilen arada taraftarların özlediği Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.
Şenol Güneş ve ekibinin yeni oyun anlayışında en kilit rollerden biri Gedson Fernandes'in olacak.
Güneş siyah beyazlı takımda orta alanda yaşanan performans düşüklüğüne rağmen sezon başından bu yana istikrarlı görüntüsünü sürdürmeyi başaran Portekizli futbolcuya bu bölgede daha fazla sorumluluk verecek.
14 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI
Gedson Fernandes, bu sezon Weghorst ile birlikte 13'ü Süper Lig'de 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıkılan 14 maçın tamamında sahada yer alan iki isimden biri oldu.
Portekizli yıldız, ağırlıklı olarak merkez orta saha olarak görev yaptı.
Hürriyet'in haberine göre, yeni planla birlikte Gedson orta alanda ve ofansif bölgede serbest oynatılacak.
Teknik ekibin hedefi bu rol değişimi ile birlikte hücum hattında Cenk, Weghorst ve Muleka'nın daha çok topla buluşmasını sağlamak.
Bununala beraber, şu ana kadar 2 asisti bulunan Gedson'un da skora katkısını arttırmak.
GEDSON FERNANDES KİMDİR?
Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999'da doğdu.
Portekizli futbolcu, São Tomé'de dünyaya gözlerini açtı.
Benfica altyapısında futbol kariyerine başladı ve daha sonra Tottenham, Galatasaray, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadı.
Gedson, Portekiz Milli Takım alt yaş kategorilerinde de oynadı.
Bununla beraber 2 kez de Portekiz Milli Takımı'nda rol aldı.
Gedson, orta saha ile beraber sağ kanatta da oynayabiliyor.
Şu anda 6.5 milyon euro bonservis bedeli olan Gedson'un piyasa değeri 22 milyon euroya kadar çıkmıştı.