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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, Dünya Kupası için lige verilen arada çalışmalarına tam gaz devam ederken, Şenol Güneş daha iyi ve formda bir takım kurmak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli hocası, Gedson Fernandes için de yeni bir plan belirledi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 11:52
Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Şenol Güneş, Dünya Kupası için liglere verilen arada taraftarların özlediği Beşiktaş'ı ortaya çıkarmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Şenol Güneş ve ekibinin yeni oyun anlayışında en kilit rollerden biri Gedson Fernandes'in olacak.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Güneş siyah beyazlı takımda orta alanda yaşanan performans düşüklüğüne rağmen sezon başından bu yana istikrarlı görüntüsünü sürdürmeyi başaran Portekizli futbolcuya bu bölgede daha fazla sorumluluk verecek.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

14 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI
Gedson Fernandes, bu sezon Weghorst ile birlikte 13'ü Süper Lig'de 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere çıkılan 14 maçın tamamında sahada yer alan iki isimden biri oldu.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Portekizli yıldız, ağırlıklı olarak merkez orta saha olarak görev yaptı.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Hürriyet'in haberine göre, yeni planla birlikte Gedson orta alanda ve ofansif bölgede serbest oynatılacak.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Teknik ekibin hedefi bu rol değişimi ile birlikte hücum hattında Cenk, Weghorst ve Muleka'nın daha çok topla buluşmasını sağlamak.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Bununala beraber, şu ana kadar 2 asisti bulunan Gedson'un da skora katkısını arttırmak.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

GEDSON FERNANDES KİMDİR?
Gedson Fernandes, 9 Ocak 1999'da doğdu.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Portekizli futbolcu, São Tomé'de dünyaya gözlerini açtı.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Benfica altyapısında futbol kariyerine başladı ve daha sonra Tottenham, Galatasaray, Çaykur Rizespor'da kiralık oynadı.

Şenol Güneş Dünya Kupası sonrası Gedson Fernandes kararı! İşte o detay

Gedson, Portekiz Milli Takım alt yaş kategorilerinde de oynadı.

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