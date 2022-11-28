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Beşiktaş'ta B planı Anthony Nwakaeme

Dünya Kupası arası verilmesinin ardından siyah beyazlılarda transfer çalışmaları başladı. Beşiktaş’a gelmek isteyen Nijeryalı alternatif durumunda Kartal'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaş'ta B planı Anthony Nwakaeme

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Dünya Kupası arası verilmesinin ardından Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Kartal'ın sol kanat takviyesi için gündeme gelen isimlerden biri olan Anthony Nwakaeme konusunda bekleyiş devam ediyor.

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'ya imza atan 33 yaşındaki oyuncunun ayrılmak istediği ve indirim yapabileceğini kulübe ilettiği biliniyor. Siyah beyazlı kulübün, daha genç bir kanat takviyesi için devre arasına kadar araştırma yapma kararı aldığı, Nwakaeme'nin B planında kaldığı belirtiliyor.

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