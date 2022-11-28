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Fransa'dan Beşiktaş için 10 numara iddiası! Menajerlik şirketiyle temasa geçildi

Son dakika spor haberi: Dele Alli'den verim alamayan Beşiktaş'ta gözler yeniden transfere çevrildi. Ara transfer döneminde on numara mevkisine takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, Lorient'in genç futbolcusu Adil Aouchiche'nin menajerlik şirketiyle temasa geçildiğini yazdı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Aouchiche iddiası

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeliyle verilen arayı çalışarak geçiriyor.

Aouchiche iddiası

Kartal idmanlarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.

Aouchiche iddiası

Takım ligdeki ilk 13 maçından 6 galibiyet alabildi.

Aouchiche iddiası

Beşiktaş puan cetvelinde 8. sırada bulunuyor.

Aouchiche iddiası

Siyah-beyazlı ekip diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Aouchiche iddiası

Beşiktaş için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok isim ilişkilendiriliyor.

Aouchiche iddiası

Kartal için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Aouchiche iddiası

Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.

Aouchiche iddiası

Siyah beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile ileşitime geçtiği ileri sürüldü.

Aouchiche iddiası

Haberde "Türk ekibi, Aouchiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı.

Aouchiche iddiası

Ayrıca aynı bölgede oynayan Dele Alli'den verim alınamadığının altı çizildi.

Aouchiche iddiası

Oyuncu Fransa U20 milli takımında forma giyiyor.

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