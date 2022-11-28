Fransa'dan Beşiktaş için 10 numara iddiası! Menajerlik şirketiyle temasa geçildi

Beşiktaş, Dünya Kupası nedeliyle verilen arayı çalışarak geçiriyor.
Beşiktaş, Dünya Kupası nedeliyle verilen arayı çalışarak geçiriyor.
Kartal idmanlarına Nevzat Demir Tesisleri'nde devam ediyor.
Takım ligdeki ilk 13 maçından 6 galibiyet alabildi.
Beşiktaş puan cetvelinde 8. sırada bulunuyor.
Siyah-beyazlı ekip diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş için hem yurt içi hem yurt dışından pek çok isim ilişkilendiriliyor.
Kartal için Fransa'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Ligue 1 ekibi Lorient'te forma giyen 20 yaşındaki on numara Adil Aouchiche'nin Beşiktaş'ın takibinde olduğu belirtildi.
Siyah beyazlıların 1.81 boyundaki futbolcu için NKoudou ve Masuaku'nun da temsil haklarını elinde bulunduran Sport Cover menajerlik şirketi ile ileşitime geçtiği ileri sürüldü.
Haberde "Türk ekibi, Aouchiche'yi geleceğe yatırım olarak görüyor" ifadesi kullanıldı.
Ayrıca aynı bölgede oynayan Dele Alli'den verim alınamadığının altı çizildi.
Oyuncu Fransa U20 milli takımında forma giyiyor.
Fransız futbolcu, sezon başında Saint Etienne'den Lorient'e bedelsiz olarak transfer olmuştu.
Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında.
Aouchiche bu sezon 3 maçta forma giydi.