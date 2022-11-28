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Adım adım Casper Höjer

28 yaşındaki oyuncu hem Şenol Güneş hem yönetimin onayından geçti. Çalışmalar başladı. Kara Kartal, Sparta Prag’a satın alma opsiyonlu olarak kiralama teklifi yapacak. Danimarkalı sol bekin adı gittikçe ağırlık kazanıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
Adım adım Casper Höjer

Devre arasında stoper, kanat, orta saha ve sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta her mevki için ayrıntılı liste hazırlama çalışmaları sürerken, bazı adaylar ağırlık kazanmaya başladı. Bunlardan biri de Danimarkalı futbolcu Casper Höjer oldu. Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı kulübün radarına giren 28 yaşındaki sol bekin adı hem teknik heyette hem de yönetimde ağırlık kazanmaya başladı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın önerisi sonrası mercak altına alınan Höjer'e onay verildi. Bunun üzerine piyasa araştırması başladı.

15 KARŞILAŞMADA 2 GOL ATIP, 8 ASİST ÜRETTİ

Gelen haberlere göre siyah beyazlı yönetimin, oyuncunun kulübü Sparta Prag'a yapılacak teklif için rakam hazırlığında olduğu kaydedildi. Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Höjer için belirlenen sayıda maça çıkması halinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı belirtildi. Danimarkalı futbolcu ile ilgili önümüzdeki günlerde somut adımlar atılması bekleniyor. Sparta Prag formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Casper Höjer 2 gol, 8 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Oyuncu sol kanat olarak da görev yapabiliyor.


Sparta Prag'ta defans mevkinde forma giyen Höjer, 1994 doğumlu. Höjer, 184 cm boyunda ve 80 kilo. Danimarkalı bek sol ayağını kullanıyor.

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