Haberler Beşiktaş Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

A Milli Futbol Takımı'mızın ve İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun yıldızlarından Kaan Ayhan'a, bir süredir Süper Lig'in dev kulüpleri talip olmuştu. Özellikle yerli rotasyonunda kulüplerin değerlendirmek istediği ve bu sebeple Sassuolo'nun kapısını çaldığı Kaan Ayhan için, Çizme temsilcisinden iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 13:52
Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan Kaan Ayhan için önemli bir gelişme yaşandı.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Bilindiği üzere Kaan, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyiyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Yıldız oyuncu, A Milli Takım formasını da sıkça terletiyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Yerli rotasyonundan dolayı Kaan'ın adı sıkça Türk takımlarıyla anılıyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Bir süredir Kaan'ın adı en 'ciddi' şekilde, Beşiktaş ile geçiyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Daha önce A Milli Takım'da da görev yapan Şenol Güneş'in, Kaan transferine sıcak baktığı biliniyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Bununla beraber, Kaan Ayhan'ın transferine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

SASSUOLO DIONISI'Yİ ZORLUYOR
Kaan Ayhan'ı satarak maddi gelir elde etmek isteyen Sassuolo'da yönetim, izleyeceği yolu belirledi.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Yeşil siyahlılar bu bağlamda, teknik direktör Dionisi'ye baskıda bulunuyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Oyuncusu Türk kulüplerine satmak isteyen Sassuolo, hocasından haber bekliyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Öte yandan, Sassuolo'nun Kaan'ı elinden çıkarmak istediği tarih de belli oldu.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

İtalyan temsilcisi, ocak ayında Kaan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

'İSTENEN TEKLİF GELDİ' İDDİASI
News gazetesinde yer alan iddiaya göre Sassuolo cephesine, istenen teklif geldi.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Bununla beraber Sassuolo'ya hangi kulübünün istenen rakamı verdiği henüz bilinmiyor.

Sassuolo'dan Kaan Ayhan ve transfer kararı! İstenen teklif geldi

Kaan'ın, Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Enner Valencia'dan bir ilk! Tarihin eşiğinde...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile sevgilisinden Amsterdam'da olay kare! Belinden kavradı... Yüzünü gizlese de ifşa oldu görenler: "Sonunda"
8 ayrılık kapıda! Mertens...
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta?
Son hali Beşiktaşlıları kızdırdı! Karagümrük'te...
29. DÖNEM POMEM ÖN BAŞVURU SONUÇLARI | POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? - POMEM başvuru sorgulama ekranı
KPSS DHBT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?
Google, Android, IOS deprem uyarı sistemi nasıl açılır?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? G.Saray - F.Bahçe maçı saat kaçta? 13:32
TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var TFF acı haberi duyurdu! Trafik kazasında 1 ölü var 13:21
Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı Kuyt gitti Advocaat geliyor! Resmen açıkladı 13:15
Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! Alperen şov yaptı Houston Rockets kazandı! 13:08
Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... Fırtına'nın gözü onlarda! 4 futbolcu için karar ve 1 transfer... 12:42
Daha Eski
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 12:23
Transfer için tarih belli! Ayrılık... Transfer için tarih belli! Ayrılık... 12:19
Son hali Beşiktaşlıları kızdırdı! Karagümrük'te... Son hali Beşiktaşlıları kızdırdı! Karagümrük'te... 11:53
8 ayrılık kapıda! Mertens... 8 ayrılık kapıda! Mertens... 11:10
İzmir'de ilginç olay! Baba oğul aynı takımda İzmir'de ilginç olay! Baba oğul aynı takımda 09:56
Çaykur Rizespor'dan 3 gollü galibiyet Çaykur Rizespor'dan 3 gollü galibiyet 00:02