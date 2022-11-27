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TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Teklifler yapıldı

Son dakika spor haberi: Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Beşiktaş ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler, Adana Demirspor'un başarılı stoperi Samet Akaydın'ın peşine düştü. Transferi bitirmek isteyen iki kulüp de Akdeniz ekibinin kapısını çaldı. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 06:50
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarında Tayyip Talha Sanuç'tan sonra bir kez daha birbirine rakip oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Beşiktaş'ta Valerien İsmael yerine teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş, stoper Welinton ile Montero'yu kadroda düşünmediği için bu mevkiiye takviye yapılmasını istiyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Yabancı kontenjanını stoperde kullanmak istemeyen Beşiktaş rotasını Adana Demirspor'un A Milli Takım'da da forma giyen futbolcusu Samet Akaydın'a çevirdi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Beşiktaş yönetiminin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşerek transfer şartları hakkında bilgi alacağı belirtiliyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Siyah-beyazlılar, maliyetin artması durumunda takas teklifinde de bulunmayı düşünüyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Tayyip Talha Sanuç'tan sonra yine başka bir Adana Demirsporlu Samet Akaydin için karşı karşıya gelen Beşiktaş ve F.Bahçe tecrübeli oyuncu için tüm kozlarını oynayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Eğer başarılı oyuncunun siyah-beyazlı kulübe transfer gerçekleşirse Tayyip Talha Sanuç ve Samet Akaydin, Adana Demirspor'dan sonra Beşiktaş'ta da beraber forma giyme şansı bulacaklar.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

28 yaşındaki Samet, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

SAMET AKAYDIN KİMDİR?
Samet Akaydin 13 Mart 1994 doğumlu Türk futbolcudur.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor forması giymektedir.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Futbola Trabzonspor alt yapısında başlayan Akaydin, 2013 yılında Arsinspor ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Transfer...

Daha sonra sırasıyla;Sancaktepe,Şanlıurfaspor ve son olarak Keçiörengücü forması giyen futbolcu, 2021'in başında Adana Demirspor kulübüne transfer olmuştur.




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