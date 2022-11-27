TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Samet Akaydın yarışı! Teklifler yapıldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarında Tayyip Talha Sanuç'tan sonra bir kez daha birbirine rakip oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe, transfer çalışmalarında Tayyip Talha Sanuç'tan sonra bir kez daha birbirine rakip oldu.
Beşiktaş'ta Valerien İsmael yerine teknik direktörlüğe gelen Şenol Güneş, stoper Welinton ile Montero'yu kadroda düşünmediği için bu mevkiiye takviye yapılmasını istiyor.
Yabancı kontenjanını stoperde kullanmak istemeyen Beşiktaş rotasını Adana Demirspor'un A Milli Takım'da da forma giyen futbolcusu Samet Akaydın'a çevirdi.