Fernandes: Ronaldo Beşiktaş’a gitmeli!

Ronaldo Manchester United tarafından serbest bırakıldı, şimdi tüm Portekiz yıldız oyuncunun geleceğini merak ediyor. Quaresma'dan sonra bu kez de yine bir eski Beşiktaşlı Fernandes'e "Sizde Cristiano'nun bir sonraki adresi neresi olmalı. Türkiye'yi yakından tanıyorsunuz. Oradan teklifler olduğu konuşuluyor. Ne dersiniz?" sorusuna yıldız oyuncu şu yanıtı verdi: "Nerede oynaması gerektiğine karar verecek kişi ben değilim. Ben onun bir takım arkadaşıydım, yaptığı her şeyin hayranıydım. Bence iyi bir Ronaldo, Avrupa'nın üst düzey takımlarının hepsinde rahatlıkla oynayabilir. ABD'ye gidebilir, Körfez'de oynayabilir. Sizin de dediğiniz gibi teklifler varsa Türkiye'ye gidebilir. Seviye hiç de kötü değil. Orada çok da sevilir. Ama gidecekse Beşiktaş' gitmeli. Rakiplerine değil."