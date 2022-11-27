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Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardında çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda ayak bileğinde ağrı hisseden Salih Uçan, antrenmana katılmadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 18:40
Beşiktaş'ta Salih Uçan sakatlığı nedeniyle antrenmana katılmadı
Süper Lig'e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.
Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada 5 Aralık'a kadar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışacak olan Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı. Basına açık olarak gerçekleşen akşam idmanına tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef de Souza'nın yanı sıra ayak bileğinde ağrı hisseden Salih Uçan katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, iki ayrı takımla yapılan top kapma idmanıyla devam etti. Çalışma son bölümde gerçekleşen taktik çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanlarına devam edecek olan siyah-beyazlılar, yarın sabah saat 10.30'da basına açık olarak çalışacak.
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