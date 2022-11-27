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Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

Beşiktaş, Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarına devam etti. Basına kapalı olan idman 1.5 saat sürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 15:11 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2022 Pazar 15:14
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor

Beşiktaş, FİFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, 27 Kasım sabahı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti.

Spor Toto Süper Lig'e FİFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı salon ve saha çalışmalarıyla devam etti. Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, salonda yapılan aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada pas ve taktiksel çalışmayla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına pazar günü saat 16.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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